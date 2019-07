Doden bij schietpartij in toeristisch Acapulco

ACAPULCO - Door een schietpartij in een café in een uitgaanswijk van de Mexicaanse stad Acapulco zijn vijf doden en zes gewonden gevallen. Het café Mr. Bar vlak bij het strand werd zondag door meerdere daders aangevallen. Alle slachtoffers zijn voor zover bekend inwoners van de badplaats. Over de motieven van de daders is nog niets bekend. De politie was snel ter plaatse en kon een dader arresteren.