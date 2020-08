Nikkei eindigt augustus met stevige winst

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,1 procent hoger op 23.139,76 punten. De Japanse beurs klom in augustus 6,6 procent. Volgens Japanse media heeft kabinetssecretaris Yoshihide Suga besloten deel te nemen aan de race om premier Abe op te volgen. Suga is de belangrijkste woordvoerder van de regering en de rechterhand van Abe sinds 2012.

Het nieuws dat de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett voor meer dan 6 miljard dollar belangen van ruim 5 procent heeft genomen in vijf Japanse handelshuizen zorgde daarnaast voor flinke koerswinsten in de sector. De betreffende handelshuizen Marubeni, Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui en Itochu stegen op de beurs tot bijna 10 procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat de productie in de Japanse industrie in juli met 8 procent is gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Vooral de eerder door de coronacrisis zwaar getroffen auto-industrie deed goede zaken. Het is de grootste groei sinds het begin van de metingen in 1978. Economen rekenden in doorsnee op een groei met 5 procent. De winkelverkopen in Japan daalden in juli echter sterker dan verwacht.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus en in Hongkong klom de Hang Seng-index 0,8 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese industriële activiteit in augustus is gestabiliseerd, terwijl de dienstensector een stevige groei liet zien. De Kospi in Seoul verloor 0,8 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent.