Steekpartij in azc in Den Helder, tenminste één gewonde

Het steekincident zou mogelijk in het woonpaviljoen hebben plaatsgevonden. Tenminste één persoon is als gevolg van het steekincident gewond geraakt en is door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere medische hulp.

Het is nog onduidelijk of er nog andere gewonden zijn en of er aanhoudingen zijn verricht. De politie, een tweetal ambulances en de Koninklijke Marechaussee werden opgeroepen voor het incident. De politie kon dinsdagnacht nog niet bevestigen of er aanhoudingen zijn verricht en of er meerdere gewonden zijn gevallen.