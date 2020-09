Woedende Israëliërs ondanks lockdown straat op

Vanwege de sjabbat, de wekelijkse joodse rustdag, kwam het protest pas in de avond op gang. Netanyahu probeerde de wekelijkse protestmarsen en -bijeenkomsten te verbieden uit gezondheidsoverwegingen, maar slaagde er niet in dat voorstel tijdig door het parlement te loodsen. De betogers kregen daardoor bij politieblokkades, opgeworpen ter controle op niet-noodzakelijk reizen, vrije doorgang ook al waren ze meer dan een kilometer van huis.

Ⓒ EPA

Doordat de actievoerders niet werden tegengehouden, konden ze ook per auto de woning van Netanyahu bereiken om zijn vertrek te eisen. Bovendien bezetten ze zoals eerder deze zomer viaducten over de snelweg van Jeruzalem naar Tel Aviv - in deze beide steden was de opkomst het grootst - en belangrijke verkeersknooppunten elders. De meeste demonstranten droegen mondkapjes en hielden onderling voldoende afstand.

In Israël kwamen er zaterdag 9200 nieuwe besmettingsgevallen bij. In totaal zijn het er nu meer dan 227.000. Het dodental door Covid-19 liep met 29 op tot 1441. In Nederland stierven ruim 6200 mensen aan het uit China afkomstige virus.

Vastendag

Zondagavond zal het protest naar verwachting in ieder geval weer voor een dag verstommen vanwege de Grote Verzoendag, Jom Kippoer, de heiligste dag in het jodendom. Toeristen zijn momenteel niet welkom in het land.

