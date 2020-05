’Auto te water’ in Alphen aan den Rijn blijkt weerspiegeling

De Paradijslaan in Alphen aan de Rijn. Ⓒ Google Maps

Alphen aan den Rijn - Hulpdiensten zijn woensdagmorgen rond 06.30 uur uitgerukt vanwege een auto te water in het centrum van Alphen aan den Rijn. Ter plaatse bleek er geen auto in het water te liggen: de melder had de weerspiegeling van een auto in het water gezien.