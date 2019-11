Duitsers gniffelen om nieuwe Nederlandse maximumsnelheid

Daar werd half oktober een voorstel om de maximumsnelheid op 130 kilometer per uur te stellen, verworpen met 498 tegenover 631 stemmen. „De Nederlanders trappen nu nog erger op de rem”, schrijft de Duitse krant Bild.

Het is de Duitsers ook opgevallen dat Rutte niet zoveel keuze had, maar het woord „rotmaatregel”, zoals de minister-president het zelf noemde, nemen ze niet in hun mond. „Minister-president Mark Rutte is zelf geen grote fan van de maatregel”, is hun conclusie.