Bijna 50 patiënten meer in ziekenhuis, minder besmettingen

Op de intensive care liggen nog steeds 554 mensen met corona, evenveel als een dag eerder. Op de andere afdelingen verbleven zondag 1368 mensen die door het virus zijn geveld, 47 meer.

Zondag werden er 228 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, aldus het het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hiervan belandden er 37 op de intensive care.

Op de intensive care-afdelingen zijn 982 bedden bezet, waarvan 428 door mensen die iets anders mankeren dan corona.

De dagelijkse instroom in de ziekenhuizen stijgt licht, zegt het LCPS. "Dit ligt in de lijn der verwachting van de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant van het coronavirus. Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke stijging van de COVID-ziekenhuisbezetting na drie relatief stabiele weken."

Besmettingen

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6012 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 420 minder dan zaterdag toen er, na bijstelling, 6432 gevallen werden geconstateerd.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar is sinds een paar dagen weer hoger. Er is nu een 7-daags gemiddelde van 5328.

Amsterdam telde zondag 265 nieuwe besmettingen, Rotterdam 253, Den Haag 150, Tilburg 98 en Utrecht 80.

Het aantal sterfgevallen was zondag 24. In de afgelopen zeven dagen werden 238 sterfgevallen geregistreerd. In de week ervoor waren het er 270. Bij het begin van de vaccinatiecampagne in januari kwamen er gemiddeld ongeveer 100 meldingen van sterfgevallen per dag.