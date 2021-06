VS halen Iraanse nieuwssites uit de lucht

Het gaat om de door de Iraanse staat gecontroleerde nieuwsgroepen Press TV en Al-Alam, alsmede de televisiezender van de Jemenitische Houthi’s Al-Masirah. De Iraanse staatstelevisiezender IRIB meldt dat ook een aan Palestijnen gerichte zender en een Arabische religie- en cultuurzender zijn overgenomen.

In de verklaringen staat dat de websites „in beslag zijn genomen door de regering van de Verenigde Staten.” Daarbij wordt verwezen naar Amerikaanse sanctiewetten, met daarbij de zegel van de Amerikaanse politiedienst FBI en het Amerikaanse ministerie van Handel.

Aanklagers in de VS legden vorig jaar beslag op websites die de Iraanse Revolutionaire Garde zou gebruiken voor het verspreiden van desinformatie bedoeld voor publiek buiten Iran.

De stap valt naar wordt aangenomen niet goed bij Iraanse onderhandelaars die in Wenen met grootmachten onderhandelen over het atoomakkoord met Iran dat zieltogend is sinds de VS dat hebben verlaten.

