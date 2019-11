Ruimer taksvoordeel bij getto-uitkeringen

Het gaat om zo’n driehonderd overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die de uitkering vanuit Duitsland krijgen, omdat ze tijdens de oorlog onbetaald hebben gewerkt in een Joods getto. Die telde in Nederland in eerste instantie gewoon mee voor het inkomen, waardoor ze er belasting over moesten betalen.

Daar maakte Snel vorig jaar al een einde aan door de getto-uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 een uitzonderingspositie te geven.

Maar het gerechtshof in Amsterdam oordeelde voor de zomer dat iemand die in 2015 al zo’n uitkering had gekregen, ook recht zou hebben op het taksvoordeel. De fiscus ontdekte dat er ook in 2014 en 2015 al getto-uitkeringen door Duitsland werden betaald en heeft de terugwerkende kracht daarom verlengd naar 1 januari 2014.