Voormalig bewaker Nederlandse basis smeekt om hulp Wanhoop bij achterblijvers in Kabul: ’Onze gezichten zijn bij de Taliban bekend’

Voormalig bewaker van de Nederlandse basis Abdul Hayat Sultani (r.): „Ik moet een veilige plek hebben, ook voor mijn zoon en dochters.” Ⓒ Eigen foto

KABUL - De paniek in zijn stem is hoorbaar wanneer Abdul Hayat Sultani (40) zondagmorgen belt vanuit Kabul. De stad is gevallen, meldt de voormalige bewaker van de Nederlandse basis in Pol-e Khomri. Op de achtergrond klinken stemmen vol stress. Hoe moet het verder? „Elk uur, elke minuut neemt het risico voor ons toe.”