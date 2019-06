Verenigde Naties planten boom voor Anne Frank

NEW YORK - Voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is een kastanjeboom geplaatst ter nagedachtenis aan Anne Frank (1929-1945) en de andere slachtoffers van de vervolgingen tijdens het Duitse Derde Rijk (1933-1945). De boom is afkomstig van een loot van de kastanje die Frank kon zien vanuit haar onderduikadres aan de Prinsengracht in Amsterdam.