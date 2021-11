Luchtbuks Ria op 101-jarige leeftijd overleden

Dat meldt Omroep Brabant. Ria was zestien jaar oud toen ze voor de eerste keer in een schiettent op de Tilburgse kermis een foto van zichzelf schoot. Dat was in 1936. Het was destijds niet gebruikelijk dat meisjes dat deden, maar daar trok Ria zich niet veel van aan. Ria was een een vrijgevochten, onafhankelijke vrouw. Na een opleiding tot apothekersassistente opende ze voor haar dertigste een eigen drogisterij.

Op haar honderdste verjaardag was er vanwege de coronapandemie geen kermis in Tilburg. Maar een schiettent kwam speciaal voor haar naar het terrein van het zorgcentrum waar ze woonde. Vanuit haar rolstoel legde ’Luchtbuks Ria’ aan, en... raak!

In 2021 verscheen het kinderboek ’Oma Luchtbuks’, waarvoor Ria van Dijk model had gestaan. „En ik heb niet eens kleinkinderen”, bekende ze bij de presentatie. Ria van Dijk bleef haar leven lang ongehuwd.