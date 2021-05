Vrachtwagenchauffeur bestolen na hulp bij ongeluk op snelweg: ’Dat mensen tot zoiets in staat zijn..’

De man werd door de twee slachtoffers van het ongeval bestolen nadat hij beiden in zijn vrachtauto had uitgenodigd om van de schrik te bekomen. Het duo zag kans om de portemonnee van de bestuurder uit zijn tas te pakken en mee te nemen. In de beurs zat onder andere zijn rijbewijs en ID-kaart.

Auto in een slip

De twee dieven raakten, een stukje over de grens, met hun personenauto door nog onbekende oorzaak in een slip en klapten twee keer tegen de vangrail. Hun auto kwam uiteindelijk midden op de rijbaan tot stilstand.

De naderende vrachtwagenchauffeur van een Brabants bedrijf aarzelde geen moment en zette zijn truck stil op de rijbaan om nog meer ongelukken te voorkomen van achterop komend verkeer. De twee inzittenden van de auto bleken ongedeerd, waarna de chauffeur hen een veilige plek bood in zijn cabine.

‘Lafaards’

Op het moment dat de vrachtwagenchauffeur bezig was om een verklaring van het verkeersongeluk af te leggen tegenover de politie zagen zijn gasten kans om zijn portemonnee te stelen. De directie van het betrokken Brabantse bedrijf is geschrokken en deelt op Facebook het ongenoegen over het voorval. „Het is diep droevig dat wij de gastvrijheid bieden aan mensen die tot zoiets in staat zijn. Tegen deze lafaards zou ik willen zeggen; stuur de eigendommen van onze chauffeur naar ons bedrijf zodat onze chauffeur zijn spullen terug heeft. De bankpas is uiteraard geblokkeerd dus daar hebben jullie niets aan.”

Een woordvoerder van de politie kon uit privacy-overwegingen niet bevestigen of de chauffeur, of het bedrijf aangifte heeft gedaan.