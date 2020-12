Criminelen azen op vaccin: één vracht is miljoenen waard

Criminelen hebben het voorzien op informatie over de logistiek en distributienetwerken van vaccinfabrikanten. Ⓒ Foto Bloomberg

Nu landen hun vaccinatieprogramma’s aan het uitrollen zijn, neemt de vrees voor spionage weer toe. Aanvankelijk was men vooral bang voor diefstal van cruciale informatie over het vaccin zelf, maar nu lijkt ook informatie over de logistiek goud waard te zijn. De angst voor diefstal is dusdanig dat Nederland de vaccins goed gaat beveiligen en op een geheime locatie opslaat.