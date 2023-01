Vaste gasten rouwen om doodgestoken man (39) van Haagse cafetaria: ’Echt niet te bevatten’

De steekpartij vond plaats op loopafstand van de cafetaria, aan de Doctor H.E. Geldererf, vrijdag rond 21.00 uur. Het tijdstip waarop de man altijd vanaf de cafetaria aan de Gerrit van der Veenlaan naar huis liep, zeggen enkele vaste gasten, die zich verzameld hebben voor de deur.

De steekpartij vond op loopafstand plaats van cafetaria Houtwijk.

Zijn woning zou vlak bij de plek zijn waar hij slachtoffer werd van het messengeweld. „Hij is dus bijna voor zijn eigen deur neergestoken. Het is echt niet te bevatten want ik heb vrijdag in de avond nog met hem staan praten. Ik heb echt geen idee waarom dit hem is overkomen”, zegt een vrouw geëmotioneerd.

Terwijl ze een bosje bloemen neerlegt voor de cafetaria, vertelt een andere vrouw dat ze haar buurtgenoot vrijdagavond nog heeft zien dweilen. „En nog geen 15 minuten later wordt hij doodgestoken. Dit is zo verdrietig.”

’Zo oneerlijk’

De man zou al vier jaar samen met zijn vrouw de cafetaria runnen, melden buurtbewoners. „Ze waren hier echt iedere dag en ze zijn zo vreselijk vriendelijk. Dit is intens verdrietig. Ik heb wel begrepen dat er pasgeleden al is ingebroken en dat er twee jaar geleden ook een overval is geweest. Wat nu is gebeurd, ik heb echt geen idee. Misschien is hij overvallen of had hij problemen met de jongeren hier in de buurt.”

De politie kan, in het kader van het onderzoek, niet heel veel meer kwijt over de arrestaties van de minderjarigen en het motief. „We zijn nu met een groot onderzoek bezig en kunnen alleen vertellen dat er drie verdachten zijn opgepakt.”

De politie is bezig met een groot onderzoek naar de zaak.

Bij de cafetaria worden achter elkaar bloemen gelegd door bedroefde buurtgenoten. „Deze mensen zijn zo aardig, het is zo oneerlijk.”

’Gedoe met jongeren’

Een man die uit een naastgelegen eetgelegenheid komt, vertelt dat hij ook niet weet wat er is gebeurd maar hij zegt wel dat het slachtoffer ’vorig jaar ook al gedoe had met jongeren uit de buurt’. „Maar wat er aan de hand was, geen idee.”

Op de plek waar de fatale steekpartij plaatsvond liggen ook bloemen. Ook hier is het een komen en gaan van buurtgenoten die er geen woorden voor hebben. „Die jeugd van tegenwoordig loopt hier gewoon blijkbaar met messen rond. Het is wel vaker gedoe met hangjongeren die voor overlast zorgen, maar dit is wel buiten al het voorstelbare om.”