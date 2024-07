De Algarve is voor veel Nederlanders een nieuw thuis. Waarom trokken zij naar Portugal en hoe is het leven er? Eerste aflevering van een korte zomerserie: ,,Portugal is onthaasten.” Het liefst zou Arthur van Amerongen (64) verdwijnen in de anonimiteit. „Helemaal off the grid zijn, zonder internet ook, dat lijkt me geweldig. Zoals Eelke de Jonge destijds, die schrijver die schaapsherder werd. Maar ja, ik moet op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt, ook in Nederland. Ik moet die columns schrijven.”

© Matty van Wijnbergen Arthur van Amerongen: „Door Gerrit Komrij ben ik in Portugal gaan wonen.”