PvdA en GL willen met één lijst verkiezingen in, lijsttrekker nog onbekend

Over de aanstaande ledenraadpleging gaven PvdA en GL zondagmiddag een persconferentie. De PvdA plaatste daarvoor per ongeluk al een bericht op de site van de partij, waardoor het nieuws eerder uitlekte. In dat bericht kondigt PvdA-voorzitter Esther Mirjam-Sent een ledenreferendum aan over een gezamenlijk verkiezingsprogramma én een gezamenlijke campagne. Zij benadrukt dat het niet gaat om een linkse fusie.

Gezamenlijke lijst

De leden van PvdA en GL moeten eerst nog instemmen met één lijst voor de Kamerverkiezingen. De kans daarop is groot: bij eerdere ledencongressen sprak een meerderheid van de PvdA- en GL-achterbannen zich al uit voor verregaande linkse samenwerking. „We worden geen nieuwe partij, maar we gaan wel heel duidelijk met één kandidatenlijst, één lijsttrekker en één verkiezingsprogramma de verkiezingen in”, zegt PvdA-leider Attje Kuiken. Het digitale ledenreferendum begint maandag en duurt een week. De uitslag wordt 17 juli bekend.

Een gezamenlijke lijst is een nieuwe stap en de opmaat naar een fusie van PvdA en GL. Daarover is de laatste tijd veel te doen. Zo zijn verschillende linkse prominenten bezorgd over de samenwerking: „Ik vraag mij af of de hardwerkende Nederlander – voor wie ik bij de PvdA ben gegaan – wel gediend is bij een fusie”, sprak PvdA-coryfee en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet eerder dit jaar.

Ook oud-partijvoorzitter Hans Spekman van de PvdA is kritisch. „Ik vind dat het binnen de partij veel gaat over samenwerking en te weinig over maatschappelijke problemen”, oordeelde hij in februari. Binnen GL bestaat ook weerstand. „Er zijn gewoon punten waarin GL verschilt van PvdA”, aldus het Amsterdamse GL-raadslid Jenneke van Pijpen.

GL-leider Jesse Klaver is al jaren fervent voorstander van linkse samenwerking. „Het is geen geheim dat ik zo ver mogelijk wil gaan, maar daar gaan de leden over”, zegt Klaver. Van PvdA-leider Kuiken is bekend dat zij de afgelopen jaren terughoudender was over de intense samenwerking met GL, maar daar is nu geen sprake meer van.

’Aardige, sociale, progressieve en verstandige mensen’

De grote vraag is wie de lijsttrekker wordt van PvdA-GL bij de verkiezingen in maart. In politiek Den Haag zingt al geruime tijd de naam rond van Eurocommissaris en klimaatpaus Frans Timmermans. Het is onduidelijk of hij zijn Brusselse baan wil opzeggen om zich in het linkse avontuur te storten.

Ook de Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman wordt gezien als potentiële lijsttrekker. Afgelopen vrijdagavond – vrijwel direct na de val van het kabinet – plaatste Moorman op Twitter een bericht waarin zij een oproep deed aan ’alle aardige, sociale, progressieve en verstandige mensen’ om zich ’te verenigen en het tij te keren’.

Of Kuiken en Klaver zélf trek hebben in het lijsttrekkerschap, willen zij nog niet zeggen. „Iedereen is altijd beschikbaar, maar we gaan voor de beste kandidaat”, zegt Kuiken. „Wie dat uiteindelijk gaat worden, hoort u op heel korte termijn.”

Kuiken noemt demissionair premier Mark Rutte ’onbetrouwbaar’ en ’uitgeregeerd’. Zij wil dan ook niet met hem in een kabinet. Of datzelfde geldt voor samenwerking met zijn partij VVD, laat Kuiken in het midden. GL’er Klaver wil desgevraagd nog niet ingaan op eventuele samenwerking met Rutte.