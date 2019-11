Nederlander overlijdt na val van schip België

Duikers slaagden erin de man op het droge te krijgen. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Een bemanningslid van een Nederlands binnenvaartschip is maandagochtend dood gevonden in een kanaal in België. Het gaat om een 63-jarige man uit Nederland. Een collega van hem, een Belg, is in kritieke toestand uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht.