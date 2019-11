Nederlander vecht voor leven na val van schip België

Duikers slaagden erin de man op het droge te krijgen. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Een 63-jarige Nederlander is maandagochtend in kritieke toestand uit het water gehaald na de val van een binnenvaartschip nabij Brugge. De man was samen met een collega in het Boudewijnkanaal beland. Voor de collega met Belgische nationaliteit mocht hulp niet meer baten.