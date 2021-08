Wisselvallig weer met winderige vrijdag, volgende week breekt zon door

Zo voorspelt weermedium Weeronline. „Vanaf volgende week woensdag lijkt de kans op buien af te nemen en qua weertype komen we in rustiger vaarwater terecht. De zon schijnt vaker en de temperatuur gaat in de lift.” Er wordt daarbij een maximale gemiddelde temperatuur gemeld van tussen de 20 en 24 graden.

Deze week

Terug naar deze week. Woensdag begint goed met veel zon. Dat is echter niet van lange duur. „Naarmate het opwarmt komen er steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling”, voorspelt Weeronline. Lange tijd zal het droog blijven, maar in de middag kunnen mogelijk enkele buien ontstaan. „Daarbij kan het lokaal even flink plenzen en een klap onweer is niet uigesloten.” Uiteindelijk komt het niet overal tot een bui en wordt het met temperaturen tussen de 20 en 22 graden prima zomerweer. Wel is het vrij koel voor deze tijd van het jaar. „Begin augustus zijn waarden richting 25 graden gebruikelijk.”

Later op de dag zullen de buien en stapelwolken geleidelijk plaatsmaken voor rustig zomeravond weer. Wel zal de temperatuur daarbij snel onder de 20 graden zakken. „Dus een extra laagje is daarom geen overbodige luxe”, schrijft Weeronline.

Dat weerbeeld zal de komende dagen ook nauwelijks veranderen. Een zonnige start, gevolgd door een geleidelijke toename van bewolking. In de middag kunnen er vervolgens flinke buien ontstaan. „Maar het is ook vaak droog met een afwisseling van wolken en zon”, omschrijft Weeronline de wisselvalligheid van het weer. Die zon zal overigens warm aanvoelen, omdat er nauwelijks wind staat.

Winderige vrijdag

Tot vrijdag aanbreekt, want dan zal de zuidwesterwind, met windkracht vijf, vrij krachtig zijn. „Op de stranden doet de wind er nog een schepje bovenop en kan het soms krachtig waaien, windkracht zes”, schrijft Weeronline. Daarbij komt ook een lagere gevoelstemperatuur kijken. Wel zou het goed wandelweer moeten worden.