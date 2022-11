'Zelfs deze vriend laat Matthijs keihard vallen!'

Rumoer in showbizzland: heeft Rachel Hazes de brief van haar zoon André aan zijn ex-vriendin gelekt of niet? Evert Santegoeds en Jordi Versteegden bespreken dit opmerkelijke gerucht in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Ook hebben Evert en Jordi het over de misplaatste sneer van André richting zijn oude schrijfteam en Evert merkt op dat een bekende van Matthijs van Nieuwkerk bezig is om hem neer te sabelen.

