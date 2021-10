Waterstofbus vat vlam in Doetinchem: ’Pas op voor explosies’

DOETINCHEM - De brandweer in Doetinchem is donderdagmiddag massaal uitgerukt vanwege een waterstofbus die in brand staat. Er is sprake van explosiegevaar. Hulpdiensten waarschuwen mensen om weg te blijven. Er is een NL-alert uitgegaan. Mensen in de buurt wordt verzocht ramen te sluiten.