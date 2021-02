Raad voor Journalistiek over racisme-verwijt: Piet Emmer moet tegen stootje kunnen

De gewraakte racisme-uitspraak stond in een veel gelezen interview met de bekende NOS-verslaggever Gerri Eickhof. Hij stoorde zich aan het werk van de ’racistische hoogleraar’ Piet Emmer, vertelde Eickhof vorig jaar zomer aan Volkskrant-journalist Sara Berkeljon. Het stuk werd zonder wederhoor afgedrukt.

Gerri Eickhof

De Leidse historicus Piet Emmer – die veel over de slavernij publiceert - was zo verbolgen over de ’kwetsende kwalificatie’, dat hij naar de Raad van de Journalistiek stapte en zelfs met aangifte tegen Eickhof dreigde. Maar de krant is journalistiek niet over de schreef gegaan, oordeelt de Raad die de kwestie overigens wel een ’grensgeval’ vindt. Het had de krant ’gesierd’ als Emmer voor publicatie om wederhoor was gevraagd.

Tegelijk constateert het mediatribunaal dat er een opiniestuk van Emmer is gepubliceerd waarin hij zich verdedigde tegen het racisme-verwijt. De hoogleraar mengt zich bovendien in het racismedebat en schuwt de publiciteit niet. Hij moet daarom tegen een stootje kunnen, oordeelt de Raad.

’Racisme is strafbaar’

Piet Emmer is verbijsterd. „Een absurde redenering”, vindt hij. „Racisme is een strafbaar feit. Je mag volgens de Raad dus kennelijk iemand zonder enige onderbouwing dit voor de voeten werpen. Dat verbaast mij zeer”, zegt de hoogleraar. „Ik komt uit een tijd waarin racisme een hele zware lading had. Het enige waar je op hoopt is dat de term op termijn niets meer betekent.”

De Leidse historicus deed de afgelopen decennia uitgebreid onderzoek naar het Nederlandse aandeel in de trans-Atlantische slavenhandel, schreef een standaardwerk en geldt als een autoriteit op zijn vakgebied. Emmer nuanceert populaire opvattingen over de slavernij en trapt daarmee tegen het zere been van activisten, die hem verwijten de slavenhandel te bagatelliseren.

Terughoudender

De uitspraak van de Raad voor de Journalistiek zit de hoogleraar niet lekker. Het racisme-verwijt hangt nu als het zwaard van Damocles boven zijn hoofd, legt Emmer uit die daarom terughoudender is geworden. „Ik denk nu steeds vaker: laat maar lopen, straks word ik weer een racist genoemd. Terwijl mijn handen nog steeds jeuken.”

De aangifte tegen Eickhof is overigens nog niet van de baan, zegt Emmer. „Het is iets om in gedachten te houden.”