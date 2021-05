’Poncho en schuilplaats van Belgische Rambo gevonden’

Tijdens de doorzoeking van een specifiek aangewezen gebied op de Mechelse Heide, dat deel uitmaakt van Hoge Kempen, is een bivakplekje gevonden dat mogelijk door hem is gecreëerd en gebruikt. Het zou gaan om een plek om te schuilen, een poncho en nog wat andere spullen.

Wenke Rogge, woordvoerder van het federaal parket, wil geen commentaar geven. „Ik bevestig noch ontken”, zegt ze tegen het Nieuwsblad. De autoriteiten geven sinds het begin van de klopjacht al nauwelijks informatie over wat er gebeurt.

Ⓒ REUTERS

Van de rechts-extremistische krachtpatser zelf is nog geen spoor gevonden. Als de spullen inderdaad aan de 46-jarige Belg toebehoren, is dat het tweede concrete spoor dat van hem is ontdekt sinds zijn verdwijning en sinds de drijfjacht op hem is begonnen. Zijn auto, met daarin enkele zware wapens, was ook al ontdekt, enkele kilometers verderop in het Dilserbos.

Troepenmacht

Eerder op de dag werden er schoten gehoord, net als woensdag, waarvan werd gedacht dat die afkomstig waren van de militairen of agenten die naar hem op zoek zijn, of van de voortvluchtige – die de ondergedoken bekende viroloog Marc van Ranst met de dood bedreigde.

Dat blijkt niet het geval. Het parket heeft, vele uren nadat de schoten donderdag waren gehoord, laten weten dat ze niet door hun manschappen in de bossen zijn gelost. Waarschijnlijk waren het jagers die hun geweer gebruikten.

Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is al sinds de middag afgesloten het aantal voertuigen en eenheden is fors vergroot. In de wijde omgeving zijn ze aan de randen van het natuurpark te vinden, om te voorkomen dat Conings kan ontsnappen uit het moeilijke toegankelijke natuurgebied.

Ⓒ Nieuwsblad

Afscheidsbrieven

De militair, die zorgwekkende berichten op sociale media plaatste en ook afscheidsbrieven schreef, heeft vooraf laten weten te verwachten het terrein niet levend te verlaten. De vrees is dat hij daarbij wel andere slachtoffers maakt. Hij vluchtte de natuur in nadat hij bij de kazerne waar hij werkt zware wapens had meegenomen, waaronder enkele raketwerpers.

De scherpschutter, die in meerdere oorlogslanden diende namens onze zuiderburen, kent het gebied op zijn duimpje en beschikt over meerdere overlevingstechnieken.