Politie maakt einde aan feest in bedrijfspand in Tegelen

Binnenland

Toch weer auto in brand op berucht kruispunt Veen

In de Brabantse plaats Veen is woensdag aan het einde van de middag toch weer een auto in vlammen opgegaan, midden in het dorp op het beruchte kruispunt dat afgelopen dagen nog zo door de politie in de gaten werd gehouden. Ook vlak buiten het dorp werd een auto in brand gestoken.