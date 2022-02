OMT heeft geen bezwaar tegen versoepelen van coronamaatregelen

De exacte inhoud van het OMT-advies is nog niet bekend. Het kabinet neemt dinsdag een besluit over versoepelingen. Dan is er ook weer een coronapersconferentie, deze keer met alleen minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid.

In stadions en theaters hoeven mensen vanaf volgende week vrijdag geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden. De locaties zouden in dat geval veel meer mensen binnen kunnen laten. Ook wil het kabinet het mogelijk maken dat de sluitingstijden in bijvoorbeeld de horeca verruimd worden tot uiterlijk 01.00 uur. Voor plekken met maximaal vijfhonderd zitplekken zou ook geen vaste zitplaats meer nodig zijn, voor locaties met meer stoelen wel. Het huidige coronatoegangsbewijs blijft wel van kracht in de sport, cultuursector en horeca. Mogelijk trekt het kabinet ook het advies in om zo veel mogelijk vanuit huis te werken.

Vanaf het einde van februari zouden vrijwel alle coronamaatregelen vervallen, als medische experts zeggen dat dit mogelijk is. Dan zouden ook het mondkapje en de 1,5 meter afstand overal verdwijnen.