Schoten in uitgaanscentrum van Breda

In de straten zit veel horeca en op zaterdagavond is het daar vaak druk met uitgaanspubliek. Ⓒ Perry Roovers

BREDA - Midden in het centrum van Breda is zaterdagnacht een schietincident geweest waarbij gewonden zijn gevallen. De schietpartij was in de Reigerstraat, bij de Grote Kerk en de Havermarkt.