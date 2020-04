Vrouwelijke regeringsleiders doen het beter dan mannen in de coronacrisis

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stelt dat het virus onder controle is. Ⓒ AFP

Amsterdam - Of het nu toeval is of niet, in de hele coronacrisis lijken veel vrouwelijke regeringsleiders het beter te doen dan hun mannelijke collega’s. Waar zwaargewichten als Donald Trump, Vladimir Poetin en Boris Johnson, ondanks zwierige verklaringen in het begin van de crisis dat alles onder controle was al snel in grote problemen kwamen, liet een hele reeks vrouwelijke regeringsleiders, van Taiwan tot Denemarken en van Nieuw- Zeeland tot Duitsland, nauwelijks steken vallen.