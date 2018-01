Maduro houdt bijna tweehonderd Nederlanders vast

Premier Evelyn Wever-Croes heeft in overleg met de regering Maduro aangedrongen op een directe oplossing. „Ik heb gevraagd onze mensen los te laten, want dit baart mij grote zorgen”, aldus Wever-Croes tegenover deze krant. De mensen zitten verspreid over vier vliegvelden.

Venezuela gooide afgelopen vrijdag de grenzen met de ABC-eilanden voor 72 uur dicht en heeft die sluiting dinsdag nog eens verlengd. De socialistische regering verwijt het Nederlandse Koninkrijk niets te doen tegen maffiasmokkel van goud, koper en diamanten uit het Zuid-Amerikaanse land.

’Venezuela aan zet’

Het Arubaanse kabinet besloot dinsdag de import van ongecertificeerd koper en andere mineralen uit Venezuela te verbieden. In ruil daarvoor eist Wever-Croes dat Nederlandse paspoorthouders veilig mogen vertrekken uit het Zuid-Amerikaanse land. „Venezuela is nu aan zet!”

De regering Maduro weigert echter om vliegtuigen te laten opstijgen richting de Antillen. Komende vrijdag, als op Aruba topoverleg wordt belegd tussen Venezuela en het Koninkrijk, komt het onderwerp wat betreft Caracas pas op tafel. Wever-Croes: „Pas als die mensen thuis zijn, ben ik gerustgesteld.”

Reizigers boos

Op sociale media circuleren video’s van boze en ongeduldige reizigers. Op één van de filmpjes is de wachtende mensenmassa voor een vertrekbalies te zien. „Dit lijkt wel een gijzeling”, klaagt een van de 187 getroffen Arubaan boos.

