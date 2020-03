Staatsbosbeheer gaat runderen Oostvaardersplassen bijvoeren

Grote aantallen brandganzen vreten de grasvlaktes in het Europese vogelreservaat kaal, zegt Staatsbosbeheer. En er was toch al weinig gras door de hevige regenval in de afgelopen weken. Weilanden staan onder water en er zijn grote moddervlaktes ontstaan. Staatsbosbeheer verwacht niet dat er snel meer gras beschikbaar zal zijn. De dienst blijft daarom voorlopig bijvoeren.

Actievoerders tegen dierenleed in het natuurgebied startten weken geleden al met bijvoeren van de dieren. Ze gooien daarvoor balen hooi over de hekken. Dat is volgens Staatsbosbeheer ongewenst en bovendien op sommige plekken gevaarlijk.