’Huidige generatie navelstaart en schrijft alleen over eigen glutenintolerantie’

Amsterdam - Met woest motorgeronk, alsof we bij Soldaat van Oranje in de zaal zaten, werd het 85e Boekenbal geopend. Maar het bleek een andere held uit de vaderlandse literatuur, die gastvrouw en CPNB-directeur Eveline Aendekerk met zijn Harley een lift gaf naar de Amsterdamse Stadsschouwburg, waar de aftrap van de Boekenweek traditiegetrouw begon. Logisch, het thema was rebellen en dwarsdenkers. „En ik ben de last man standing”, aldus het fenomeen zelf.