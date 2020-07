Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen in VS

Negen staten maakten melding van de sterkste stijging tot dusver van het aantal coronagevallen. Het gaat om Alaska, Georgia, Idaho, Iowa, Louisiana, Montana, Ohio, Utah en Wisconsin. Ook in tientallen andere staten blijft het aantal besmettingen toenemen.

In Texas waarschuwde de gouverneur Greg Abbott vrijdag dat hij ingrijpendere maatregelen niet uitsluit. „Als we de verspreiding van Covid-19 niet vertragen, zou de volgende stap een lockdown moeten zijn”, zei de Republikein tegen een lokale zender. In de staat geldt nu al een mondkapjesplicht.

De autoriteiten in Californië zeggen dat tot 8000 gevangenen vrijgelaten kunnen worden om te voorkomen dat het virus verder om zich heen kan grijpen in gevangenissen. In San Quentin State Prison bij San Francisco zou ongeveer de helft van de gedetineerden besmet zijn geraakt.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Er zijn meer dan 3,1 miljoen coronagevallen vastgesteld en ongeveer 134.000 patiënten zijn overleden. Het is volgens The New York Times de zevende keer in elf dagen dat een recordaantal nieuwe besmettingen is gemeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie maakte vrijdag bekend dat ook wereldwijd een recordaantal nieuwe coronagevallen is vastgesteld. In 24 uur tijd kwamen er wereldwijd 228.102 gevallen bij. In totaal zijn tot dusver ruim 12 miljoen besmettingen vastgesteld, al hebben vermoedelijk veel meer mensen het virus opgelopen.