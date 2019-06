Na urenlange discussie nog geen akkoord klimaatneutrale EU in 2050

Ⓒ AEROVISTA LUCHTFOTOGRAFIE

BRUSSEL - Na urenlang beraad is het de EU-regeringsleiders niet gelukt zich gezamenlijk vast te leggen op een klimaatneutraal Europa in 2050. Volgens diplomaten waren de regeringsleiders van Polen, Tsjechië, Hongarije en Estland tijdens een top in Brussel niet bereid een verklaring te onderschrijven met de ambitie dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU over 30 jaar naar netto nul is teruggebracht.