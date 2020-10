Twee jaar cel voor ex-agenten wegens ontucht in dienstauto

De rechtbank in Zwolle kwam in 2015 tot 2,5 jaar cel. Het Openbaar Ministerie eiste deze straf ook bij het gerechtshof in Leeuwarden. Het hof neemt in het oordeel mee dat het hoger beroep door aanvullende onderzoeken lang heeft geduurd. De agenten zijn in 2012 ontslagen door hun korps. Ook dat weegt het hof mee. Daarmee heeft het duo de consequenties ook gevoeld, vindt de rechter.

Volgens Sander L. (47) en Bidjaykoemar D. (49) hebben ze de vrouw die nacht direct naar haar logeeradres in Raalte gebracht. Deze uitleg strookt niet met de gegevens van het volgsysteem in hun auto, aldus het hof. Daaruit blijkt een rit naar Wijhe. Ook data van de telefoon van de vrouw wijst daarop. Het slachtoffer heeft verklaard dat ze op een afgelegen plek bij de IJssel seks had met de agenten op de achterbank. Het hof vindt haar verklaringen betrouwbaar.

Het aangetroffen sperma van D. op de jas van de vrouw past volgens het hof bij de verklaring van de vrouw. Voor het hof staat ook vast dat L. en D. na hun dienst een politierapport hebben vervalst om alles te verhullen.

Van verkrachting is volgens de rechter geen sprake. De vrouw heeft verklaard zich niet te hebben verzet. Weer nuchter deed ze de volgende dag aangifte.