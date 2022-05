In de podcast Songfestivalkoorts praten Richard van de Crommert en Katja Zwart je bij over de eerste repetities op het Eurovisie Songfestival in Turijn. Zo is er veel te doen om het slecht functionerende podium, de gecensureerde foto van ‘de stoeipoes uit Albanië’ en de outfit van S10. Volgens Richard zijn de zorgen om de blote buik van S10 ‘ongelooflijk gel*l’ en Katja had op meer gehoopt van de Nederlandse staging, die wat ingetogen is. „We moeten niet vergeten dat de punten uit het buitenland komen. Ingetogen wordt in andere landen gezien als saai.” Te gast is Eward Koning die tijdens het Songfestival groots uitpakt in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam.

Meer