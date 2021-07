Brute vechtpartij Laren: ’Ik voel mij niet meer veilig in mijn eigen dorp’

Sterren

Brand miljoenenpand Beyoncé en Jay-Z mogelijk aangestoken

In New Orleans heeft een van de woningen van zangeres Beyoncé en rapper Jay-Z woensdagavond flink vlam gevat. De politie onderzoekt of de brand in het historische pand, ter waarde van 2,4 miljoen dollar (ruim 2 miljoen euro), opzettelijk is aangestoken.