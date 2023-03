Premium Het beste van De Telegraaf

Oplichters aan de deur en op je telefoon: waarom blijven mensen in babbeltrucs trappen?

Door Susan Jöris Kopieer naar clipboard

Een (in scène gezette) babbeltruc aan de deur. Ⓒ Getty Images

Een ’vertegenwoordiger van Ziggo’ aan de deur. Een sms’je van ’de pakketbezorger’. Of een ’bankmedewerker’ aan de telefoon. Criminelen gaan geraffineerd te werk om mensen zo veel mogelijk geld af te troggelen. Ondanks alle waarschuwingen slagen ze daar nog vaak in. „De impact kan heel groot zijn, zeker als de spaarrekening waar jaren voor is gespaard, ineens leeg is.”