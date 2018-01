Identiteit dode na schietpartij Breda bekend

Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. De twee mannen die dinsdagochtend van het balkon af sprongen in de flat aan de Roeselarestraat worden verdacht van moord en wapenbezit, meldt een woordvoerder van de politie. Een van hen heeft ernstig letsel opgelopen, meldt zijn advocaat Wesley Welten.

Kunstmatig in slaap

„Ik heb begrepen dat hij kunstmatig in slaap wordt gehouden. Hij heeft onder meer diverse breuken in zijn gezicht en is gisteren nog geopereerd”, aldus de advocaat. Het gaat om de verdachte die in zijn val op een lantaarnpaal klapte. De advocaat wilde verder niets inhoudelijk kwijt over de zaak, behalve dat zijn cliënt een Marokkaanse afkomst heeft.

Verband

De politie gaat ervan uit dat het incident in verband staat met de schietpartijen die plaatsvonden in de nacht van vrijdag op zaterdag, waarbij een huis in de Ahornstraat en Hagehof beschoten werden. Er zal nog zeker tot zaterdag onderzoek worden gedaan in de flat aan de Roeselarestraat.