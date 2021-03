Schrijfster Lale Gül ontvlucht ouderlijk huis

„Het was de enige uitweg”, zegt Gül over haar vertrek. Ze neemt nu tijdelijk haar intrek bij een kennis en heeft het contact met haar familie verbroken.

De 23-jarige Gül debuteerde onlangs met haar roman Ik ga leven. In het werk levert ze kritiek op Turkse en islamistische tradities waarmee zij is opgegroeid. Vanwege dit boek en optredens daarover in talkshows werd de jonge schrijfster doelwit van intimidaties en doodsbedreigingen via sociale media.