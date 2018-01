Wiebes: ’Ik zou boos zijn’

1 / 2 1 / 2 Wiebes (linksonder) zag veel spandoeken in Groningen. Ⓒ ANP

LOPPERSUM - Minister Wiebes (Economische Zaken) was woensdag wederom in de provincie Groningen op werkbezoek. De bewindsman werd in Zeerijp verwelkomd door zo’n honderd Groningers, die hem dringend meegaven dat er snel meer moet gebeuren om de problematiek rondom gaswinning op te lossen. Wiebes denkt dat er snel actie komt: ,,Het zou me vies tegenvallen als dat nog maanden zou duren”, zei hij. „Ik zie hier kalmte, maar zou zelf al ongeduldig en boos zijn.’’