Iets minder coronapatiënten opgenomen, kleine stijging op ic’s

Een mobiele Intensive Care Unit komt aan met een IC-patient die overgeplaatst wordt naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met nog eens 18 afgenomen, van 2295 tot 2277. Die afname is alleen merkbaar op verpleegafdelingen. Intensivecareafdelingen noteerden juist een kleine toename. Daar liggen nu in totaal 606 Covid-patiënten, 8 meer dan een dag eerder, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag bekend.