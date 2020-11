Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar stopt tijdelijk met operaties

„Om de zorg voor coronapatiënten in Rijnstate Arnhem te waarborgen, zijn wij genoodzaakt om de operatiekamers in Rijnstate Zevenaar tijdelijk te sluiten”, aldus het ziekenhuis. Het gaat om vier operatiekamers.

Hoewel het aantal coronabesmettingen in de regio Arnhem iets afvlakt, blijft de druk op de zorg hoog. „Intussen neemt het aantal zieke werknemers in Rijnstate toe, waardoor het op dit moment lastiger is om de dienstroosters goed ingevuld te krijgen”, zegt het ziekenhuis.

Ook het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kondigde dinsdag maatregelen aan om de toestroom van coronapatiënten op te kunnen vangen. Zo worden geplande operaties geannuleerd of, indien mogelijk, verzet naar het ziekenhuis in Lelystad. „Dit is nu onvermijdelijk om de urgente zorg, zoals spoedzorg en oncologie te kunnen laten doorgaan”, aldus het ziekenhuisbestuur.

Het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp gaat eveneens meer niet-acute operaties uitstellen. „De afgelopen periode is het aantal coronapatiënten in de regio en in ons ziekenhuis nog meer toegenomen. We verplaatsen regelmatig patiënten buiten de regio. Dat is heel vervelend voor onze patiënten maar dringend nodig om weer bedden beschikbaar te krijgen”, laat het ziekenhuis weten.