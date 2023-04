Sweet sixteen-feest eindigt in bloedbad: vier doden, bijna dertig gewonden

Bij een persconferentie eerder op zondag gaven de autoriteiten geen informatie over de schutter of schutters en lieten zij niet weten of er arrestaties hebben plaatsgevonden. Wel zei een politiewoordvoerder dat er geen dreiging meer is voor de gemeenschap.

De schietpartij vond plaats tijdens een feestje voor de zestiende verjaardag van een inwoonster van het dorp, waarin zo’n 3000 mensen wonen. Volgens de lokale krant The Montgomery Advertiser is de broer van de jarige een van de slachtoffers die het incident niet hebben overleefd.

De Amerikaanse president Joe Biden haalde zondag in een verklaring uit naar wapenbelangenorganisatie NRA en de Republikeinse politici die de wapenlobby steunen. „Hoe heeft het in dit land zover kunnen komen dat kinderen niet meer naar een verjaardagsfeestje kunnen gaan zonder bang te zijn? Dat ouders zich zorgen maken elke keer dat hun kinderen de deur uitgaan naar school, de bioscoop of het park? Dit is stuitend en onacceptabel.”