Advocaat douanier Gertie V. wil Omtzigt laten horen

Van Boom verdedigt douanier Gertie V. (48). uit de Rotterdamse haven. Hij wordt beschuldigd van invoer van drugs, corruptie en schending van de geheimhoudingsplicht over een periode van vijf jaar. V. ontkent en stelt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij is op non-actief gezet, maar zit niet vast.

Omtzigt sprak met douaniers in verband met andere corruptiezaken, die hadden geleid tot politieke ophef. Hij zei in de Tweede Kamer dat de teamleiding niet wilde dat medewerkers zouden praten over het rammelende systeem. Van Boom vindt dat justitie al lang het hele systeem onder de loep had moeten nemen „in het belang van de maatschappij.”

De advocaat wil ook meer feiten over de dagelijkse gang van zaken boven tafel krijgen om in het dossier te voegen. Zo blijkt dat medewerkers van elkaars inlogcode gebruikmaken en dat douaniers vanuit het hele land gegevens van andere locaties kunnen wijzigen of manipuleren.

Het Openbaar Ministerie ziet alle onderzoekswensen niet zitten. Volgens de aanklagers is dit slechts bedoeld om een rookgordijn op te trekken.

Justitie erkende dat V. een ijverige douanier was. Zijn collega’s waren ondersteboven van zijn arrestatie. Maar volgens het OM heeft de verdachte juist voordeel gehad van zijn grote inzet en kennis van mogelijk zwakke plekken in het systeem.

De rechtbank beslist later over de verzoeken.