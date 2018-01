Myanmar: soldaten betrokken bij dood Rohingya

Rohingya-kinderen dragen brandhout in het Palong Khali-vluchtelingenkamp in Bangladesh. Ⓒ REUTERS

RANGOON - De Myanmarese strijdkrachten erkennen dat militairen medeplichtig waren aan de dood van meerdere Rohingya. Het gaat om tien mensen die voor hun dood gevangen waren genomen, liet het leger weten. Hun lichamen zijn later teruggevonden in een massagraf in de onrustige provincie Rakhine.