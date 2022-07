Tientallen miljoenen voor ’nationaal plan’: 100.000 mensen extra met fiets naar werk

De komende jaren groeit de bevolking en wordt het steeds drukker – vooral in de Randstad. Daarom wil Heijnen dat begin 2025 – over 2,5 jaar – 100.000 extra mensen met de fiets naar het werk gaan. „Fietsen vinden we in Nederland gelukkig heel normaal, maar het gaat niet vanzelf”, zegt de CDA-staatssecretaris over haar plan. „Daarom wil ik, samen met werkgevers en andere overheden, fietsen voor meer mensen aantrekkelijk maken. Voor onze bereikbaarheid, gezondheid en de schone lucht.”

Op dit moment pakken zo’n twee miljoen Nederlanders de fiets naar het werk: ook ritjes naar het treinstation tellen mee. Het kabinet telt 50 miljoen euro neer om fietsenstallingen bij de stations te verbeteren.

Bakfiets

Heijnen: „Ook de ouder die eerst met de bakfiets de kinderen naar school brengt, moet daarna makkelijk door kunnen naar het station, en de bakfiets veilig en dicht bij de trein kunnen parkeren.”

Het Rijk betaalt zes miljoen euro per jaar mee aan fietspaden en -snelwegen in het hele land, die vaak door provincies en gemeenten worden aangelegd. Zo komen er steeds meer ’doorfietsroutes’, waarmee forenzen zonder oponthoud van plaats naar plaats kunnen trappen. Bovendien gaan er miljarden euro’s naar grotere infrastructuurprojecten, waarbij ook fietstunnels worden aangelegd en nieuwe woonwijken worden ontsloten. Sommige projecten worden echter in de wielen gereden door stikstofregels.

Heijnen vindt dat ook werkgevers meer kunnen doen om hun personeel de fiets te laten pakken: ze wil dat bedrijven vaker de hoge kilometervergoeding van 21 cent per fietskilometer aanbieden. Bij zeven ministeries loopt inmiddels een proef waarbij ambtenaren een (elektrische) fiets kunnen leasen.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat Nederland flink verdient aan de fietshandel. Het maken, verkopen en verhuren van fietsen levert 13.000 voltijdsbanen op, verdeeld over 3350 bedrijven. In 2020 verkochten Nederlandse bedrijven 1,2 miljoen fietsen, waarvan meer dan een miljoen aan het buitenland. De totale exportwaarde van de sector was bijna 2 miljard euro. Tussen 2015 en 2020 steeg de export met 70 procent.