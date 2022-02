Verlost van coronaregels: we mogen weer ’s nachts feesten

En hoewel de clubs vorige week met een sluitingstijd van 01.00 uur al even mochten proeven van het ’oude normaal’, kan er dit weekend weer écht als vanouds van de nacht worden genoten. De grote steden zijn er klaar voor.

Na maar liefst 102 weken gaan dit weekend de clubs en discotheken geheel van het coronaslot. Zonder enige vorm van beperkingen mag het nachtleven de deuren weer openen. „Een grote opluchting”, zegt de Amsterdamse nachtburgemeester Ramon de Lima.

Protestactie

In de hoofdstad heeft men twee weken geleden tijdens de demonstratieve actie De Nacht Staat Op al een voorproefje van de versoepelingen gekregen. Clubs openden toen massaal de deuren, om aandacht te vragen voor hun uitzichtloze situatie.

De Lima denkt dat de protestactie politiek Den Haag flink heeft wakker geschud. „Of het daadwerkelijk invloed heeft gehad op de beslissing om te versoepelen weet ik niet, maar ik denk dat we het gesprek over de hopeloze situatie van het nachtleven wel hebben aangewakkerd.”

In Den Haag werd niet meegedaan met De Nacht Staat Op. Dit weekend gaan in de Haagse binnenstad na twee jaar lockdown dan ook voor het eerst de clubdeuren weer open. Terwijl onder de Moerdijkbrug het carnaval losbarst, is het Haagse nachtleven wonderbaarlijk genoeg klaar voor... Kerstmis! In de bekende nachtclub Westwood maken ze zich op voor ’de mooiste tijd van het jaar’. Eigenaar Vincent Marshall legt uit: „Wij hebben hier in december de boel prachtig versierd en toen kwam de lockdown. Met z’n allen hebben we toen besloten het te laten hangen en dan kerst te vieren op het moment dat we weer open mochten. Dat is dus nu.”

Effect Oekraïne

De Haagse nachtburgemeester Pat Smith heeft gemengde gevoelens. „Ik maak me oprecht zorgen over de situatie in Oekraïne. En hoe blij ik ook was dat alles weer normaal zou zijn, dit heeft wel echt effect op mijn humeur.”

Ook in Utrecht gaat de vlag uit. „Heerlijk! Je kunt eindelijk weer gewoon gastvrij zijn.” Dat is de eerste reactie van Marie-Christine van der Meer van Werkspoorcafé de Leckere. „De afgelopen week zag je al mensen lekker aan de bar staan en dan besef je pas hoe we dat gemist hebben.”

Reserveringen stroomden de afgelopen week al binnen. „Iedereen heeft zo’n zin en vanaf nu hebben we dus helemaal geen richtlijnen meer. We zijn open tot en met dat het gezellig is. Er is geen haast meer, mensen kunnen laat binnenkomen en plaatsen hoeft niet meer. Je merkt de enorme behoefte die er is.”

’Gezonde spanning’

Jos de Winter van het beroemde café Dikke Dries op het Oudkerkhof voelt ’een gezonde spanning’. „Het wordt eindelijk weer hetzelfde als vroeger. Ik heb ondanks de krokusvakantie voldoende personeel kunnen regelen, dus ben goed voorbereid.”