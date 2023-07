Extra aanklachten in zaak tegen Donald Trump

In rechtbankpapieren die donderdag naar buiten kwamen stellen de aanklagers dat Trump personeelsleden van zijn resort Mar-a-Lago in Florida opdracht gaf beveiligingsbeelden te wissen toen hij wist dat er een onderzoek naar hem liep voor het achterhouden van geheime documenten.

Ook is er een tweede werknemer van Trump aangeklaagd in de zaak. Het gaat om Carlos De Oliveira, die als onderhoudsmedewerker werkt op Mar-a-Lago. Volgens de aanklager heeft hij zich schuldig gemaakt aan het belemmeren van de rechtsgang toen hij de voormalig president hielp documenten te verbergen waar de autoriteiten in Mar-a-Lago naar op zoek waren. Een andere werknemer van Trump, zijn assistent Walt Nauta, werd eerder om dezelfde reden aangeklaagd en heeft in de rechtbank verklaard niet schuldig te zijn.

De Oliveira zou bovendien in een ondervraging door de FBI, waar hij vrijwillig aan meedeed, hebben gelogen. Hij zou hebben gezegd dat hij niet betrokken was bij het verplaatsen van dozen met documenten, en dat hij daar ook nooit getuige van was geweest.

Vorige week werd bekend dat het proces op 20 mei volgend jaar van start gaat. Tegen Trump waren al een kleine veertig aanklachten ingediend omdat hij vertrouwelijke documenten zou hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis begin 2021. Hij stelt zelf niets verkeerd te hebben gedaan en zei vorige maand voor de rechter in Miami onschuldig te zijn.