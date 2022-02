Premium Het beste van De Telegraaf

Baby en kind aangetroffen in levensgevaarlijk grotcafé: ’Onverantwoord om naar binnen te gaan’

In het café tof de politie een in mergel gemetselde bar, tafels en stoelen, kandelaars en andere spullen. Ⓒ Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

Kanne - Bij de ontdekking van een illegaal café in een mergelgrot in het Belgische Kanne zijn vrijdagavond ook een achtjarig kind en een baby aangetroffen. In de afgesloten en moeilijk toegankelijke ruimte, betrapte de politie een man (40) uit Echt-Susteren en een gezin uit Meerssen met twee kinderen. De politie nam ook marihuana in beslag.