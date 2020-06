Nog lange weg voor EU-Herstelfonds: ’Dit is het begin van het begin’

De CDA-bewindsman had donderdag een Eurogroep-vergadering met zijn Europese collega’s. Volgende week vrijdag hebben de Europese leiders een eerste top over het heikele onderwerp, maar witte rook lijkt nog niet te verwachten.

’Akkoord in najaar mogelijk’

„Dit is echt het begin van het begin van de discussie”, waarschuwde Hoekstra. Dat er pas in het najaar een akkoord mogelijk is noemde hij „heel goed mogelijk” gezien de „complexiteit” van de onderwerpen „Het moet goed zijn voor Europa en het moet recht doen aan de Nederlandse onderhandelingspositie.”

Dit zal tegen het zere been zijn van de Europese Commissie en een grote groep landen die haast hebben. De top van de EU-leiders zal slechts ’oriënterend’ zijn denkt Hoekstra echter.

De CDA-minister stelt dat er brede consensus is over de noodzaak van hervormingen voordat landen een beroep kunnen doen op steun. Maar hoe dat afgedwongen kan worden is een lastige discussie. Ook de verdeelsleutel van de hulpgelden is ongelukkig, vindt Hoekstra. Landen die relatief licht getroffen zijn door corona, Polen bijvoorbeeld, kunnen volgens het Commissie-plan relatief veel aanspraak maken op geld. „Deze verdeelsleutel had je zonder corona ongeveer ook kunnen maken”, vindt Hoekstra.

750 miljard

De Commissie heeft een Herstelfonds van 750 miljard euro voorgesteld, geld dat moet worden opgehaald op de kapitaalmarkt. Van het geld moet 500 miljard via subsidies worden verstrekt, terwijl 250 miljard aan leningen mogelijk is. Nederland wil alleen maar leningen.

De Eurogroep heeft kort gesproken over een nieuwe voorzitter. De Portugees Centeno stopt er per volgende maand mee, na zijn eerste termijn van 2,5 jaar. Kandidaten kunnen zichzelf vanaf nu naar voren schuiven. Hoekstra is zelf sowieso geen kandidaat maar wil zich ook nog niet uitspreken over zijn voorkeur.